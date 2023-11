"Masked Singer"-Marsmaus fehlte: Fans haben wilde Theorien!

Was hat es bloß damit auf sich? Am Samstag war es endlich wieder so weit, die neue Staffel von The Masked Singer startete. Dabei wurden auch die neuen Masken erstmals vorgestellt und sangen auf der großen Showbühne – bis auf eine. Die Marsmaus soll nämlich erst in Show zwei die Bühne betreten! Das sorgt für wilde Spekulationen bei den Fans – hat das etwa einen besonderen Grund?

"Vielleicht ist die Marsmaus Jenke (58) und die Maus war nicht da, weil sie eigentlich im Rateteam war und gar nicht krank", mutmaßt ein Zuschauer auf Instagram. Ein weiterer Nutzer hat dagegen eine andere Idee – denn auch, dass eine der "The Masked Singer"-Shows verschoben wurde, sorgt für Verwirrung: "Das könnte auch Michelle Hunziker (46) sein. Die war letzten Samstag bei Giovanni Zarrella (45) in der Show und ist diesen Samstag bei Wetten, dass..?, weshalb die Show auf Sonntag verschoben wurde." Weitere Fans vermuten dagegen, dass womöglich Giovanni selbst unter der Marsmaus steckt.

Bereits die erste Demaskierung in der Sendung sorgte für eine riesige Überraschung. Das Okapi entpuppte sich als Sängerin Katja Ebstein! Damit hat nicht einmal Rate-Queen Ruth Moschner (47) gerechnet – sie tippte stattdessen auf Amanda Lear.

Getty Images Giovanni Zarrella im November 2023

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Getty Images Katja Ebstein bei "The Masked Singer" 2023

