Dieses "The Masked Singer"-Kostüm ist der Favorit der Fans!

Sie werfen sich in Schale. Bereits in seiner neunten Staffel flimmert The Masked Singer über Deutschlands TV-Bildschirme. Die Besonderheit in diesem Jahr: Bis zur ersten Show wurden die Masken komplett geheim gehalten. Kein Wunder also, dass dem Auftakt der Show bereits sehnsüchtig entgegengefiebert wurde. Schließlich sind es die Kostüme, unter denen sich die Promis in die Herzen der Zuschauer singen wollen. Doch was sagen die Promiflash-Leser zu den neuen "The Masked Singer"-Masken?

Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 21. November 2023, 10:00 Uhr] zeigt, dass vor allem die Verkleidung der Eisprinzessin auf viel Zustimmung der Fans trifft. Von insgesamt 874 Teilnehmern stimmen 238 Personen für die fröstelnde Dame. Mit 27,2 Prozent bekommt sie mehr als ein Viertel aller Votes. Den zweiten Platz belegt Klaus Claus mit 153 Stimmen und 17,5 Prozent – dicht gefolgt von dem Kiwi mit 151 Votes und damit 17,3 Prozent der Gesamtstimmen.

Doch wer bildet das Schlusslicht? Auf den letzten Plätzen geht es genauso eng zu. Den sechsten Platz belegt mit 50 Stimmen und 5,7 Prozent der Feuerlöscher. Und auch das Okapi, welches sich bereits als Erstes aus der Show verabschieden musste, landet mit 38 Votes und 4,3 Prozent auf Platz sieben. Einzig der Lulatsch kommt noch schlechter beim Publikum an – er muss sich mit 36 Stimmen und mageren 4,1 Prozent zufriedengeben.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Kiwi bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Lulatsch bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de