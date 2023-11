"Mein Mädchen": Hat Paris Hilton noch ein Baby bekommen?

Mit diesen Neuigkeiten hat wohl niemand gerechnet. Paris Hilton (42) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Im Januar durfte sie gemeinsam mit ihrem Mann Carter Reum den ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ihr kleiner Sohn Phoenix kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Seither gewährt die Hotelerbin hin und wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Doch nun sorgt die Blondine für eine echte Überraschung: Ist Paris etwa schon bald zweifache Mama?

An Thanksgiving verkündet die 42-Jährige eine erfreuliche Nachricht auf ihrem Instagram-Account: Baby Nummer ist offenbar schon im Anmarsch! Ob das Kind bereits das Licht der Welt erblickt hat, ist derzeit noch unklar. Ebenso unbekannt ist, ob Paris den Nachwuchs erneut mithilfe einer Leihmutter zur Welt bringt oder vielleicht sogar selbst. Zumindest das Babygeschlecht verrät Paris schon: Phoenix darf sich auf eine Schwester namens London freuen. "Dankbar für mein kleines Mädchen", schwärmt sie dazu.

Kaum verwunderlich, dass bei solch überraschenden Nachrichten auch Paris' Fans ganz aus dem Häuschen sind. "Oh mein Gott, mein Herz ist gerade explodiert! Ich freue mich so auf euch beide", schreibt ein Follower in der Kommentarspalte. Ein zweiter schließt sich an: "Paris, ich weiß, dass du diesen Namen seit Jahren geplant hast. Herzlichen Glückwunsch."

Instagram / parishilton Outfit von Paris Hiltons Tochter

Getty Images Paris Hilton, Sängerin, und Carter Reum, Autor

Getty Images Paris Hilton im Juni 2023

