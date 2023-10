Süße Fotos: Paris Hilton ist mit Baby Phoenix in New York

Sie teilt niedliche Schnappschüsse! Paris Hilton (42) hat nach einigen turbulenten Jahren als It-Girl mittlerweile ihr ganz privates Glück gefunden. Im Jahr 2019 hatte sie Carter Reum kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später feierten die beiden ihre Traumhochzeit. Im Januar wurde die Sängerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem gibt sie immer wieder Einblicke in ihr Mama-Dasein. Nun teilt Paris süße Fotos mit ihrem Sohn aus New York!

Auf Instagram postet die stolze Mama eine Reihe von Bildern, die sie und ihren Sohn zeigen. Darauf ist die TV-Persönlichkeit zu sehen, wie sie in einem schwarz-silbernen Glitzerkleid in die Linse lacht. Auf ihrem Schoß sitzt ihr neun Monate alter Sprössling, der aufgeweckt in die Kamera schaut. Dazu schreibt Paris: "Mein kostbarer Engel Baby Phoenix ist zum ersten Mal in New York City."

Erst kürzlich schwärmte sie gegenüber People davon, wie sehr ihr kleiner Wonneproppen ihr Leben verändert und sie zu einem neuen Menschen gemacht habe: "Phoenix ist einfach meine Welt. Er wächst so schnell heran, aber durch ihn fühlt sich mein Leben einfach so komplett an." Doch damit ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Wie Paris außerdem verriet, wünscht sie sich noch eine Tochter.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, It-Girl

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de