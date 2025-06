Schwester Lux wollte wegen Pedro Pascal "das iPad wegwerfen"

Lux Pascal (32), die Schwester von Schauspieler Pedro Pascal (50), hat jetzt in einem Interview mit Remezcla auf dem roten Teppich der Platino Awards 2025 über seine emotionalen Todesszenen gesprochen. Besonders betroffen zeigte sie sich laut Entertainment Weekly von der zweiten Folge der Erfolgsserie "The Last of Us". "Ich wusste, was passieren würde. Aber trotzdem habe ich es gesehen und wollte das iPad wegwerfen", gestand sie. In der besagten Folge stirbt Pedros Charakter Joel auf dramatische Weise, was Lux zu Tränen rührte.

Pedro Pascal, der durch Serien wie Game of Thrones und The Last of Us weltweite Berühmtheit erlangte, hat in seiner Karriere schon zahlreiche tragische Bildschirmtode erlebt. Sein beeindruckender Durchbruch als Oberyn Martell in "Game of Thrones" endete mit einer der grausamsten Szenen der Serie. Ähnlich fesselnd war sein Tod in der neuen Staffel von "The Last of Us", bei dem Joel einen gewaltsamen und schockierenden Abschied fand. Auch Pedro selbst sprach im April mit dem US-Blatt offen über den Tod seiner Serienfigur: "Ich verbringe nicht viel Zeit damit, darüber nachzudenken, weil es mich traurig macht."

Pedro Pascal ist nicht sonderlich zimperlich, was dramatische Abgänge auf der Leinwand angeht. Doch für seine Familie ist das Zuschauen eine emotionale Herausforderung. Lux Pascal macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie solche Szenen aufwühlen. Die Geschwister haben offenbar eine enge Beziehung, und es scheint, als trage jede filmische Niederlage ihres Bruders auch eine persönliche Note für Lux mit sich. Trotz des oft traurigen Endes seiner Rollen bleibt Pedro einer der gefragtesten Stars Hollywoods und begeistert Zuschauer weltweit.

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere von "The Last of Us", März 2025

Getty Images Pedro Pascal im März 2025

