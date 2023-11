Thomas Gottschalk lässt für "Wetten, dass..?" Pfunde purzeln

Thomas Gottschalk (73) möchte vor der Kamera offenbar eine gute Figur machen. Der Moderator ist das Gesicht der erfolgreichen Sendung Wetten, dass..?. Dass er dort für kurze Zeit immer mal wieder ausgetauscht wurde, kam bei den Zuschauern wohl nicht besonders gut an. Mit dem TV-Format soll nun endgültig Schluss sein. Ein letztes Mal wird der gebürtige Bamberger am Samstag bei "Wetten, dass..?" durch den Abend führen. So bringt sich Thomas für das große Finale in Form!

"Früher habe ich mir vor der Sendung fünf Kilo runtergearbeitet. Diesmal schaffen wir gute drei. Man ist ja im Alter schnell mit weniger zufrieden. Muss man hier auch", erzählt der Radiomoderator im Interview mit Bild. Gemeinsam mit seiner Frau sowie seinem Kumpel Mike Krüger (71) und dessen Partnerin verbrachte er ein wenig Zeit in der Schweiz bei einer Wellness-Kur. "Da wird dem Körper geholfen, sich selbst zu helfen. Entgiften, relaxen, abnehmen. Allein das Programm einhalten ist Hochleistungssport für manche", erklärt Mike. Das Programm beinhalte, lediglich 850 Kalorien zu sich zu nehmen.

Aber warum hört Thomas nun mit der erfolgreichen Show auf? "Die Leute haben mich davon überzeugt, dass noch Saft in der Zitrone ist und ich stieg doch wieder in den Ring", erklärte er, weshalb er wieder als Moderator zurückgekehrt sei. Doch nun sei "der Saft endgültig raus".

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk im September 2023

Getty Images Birgit und Mike Krüger

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

