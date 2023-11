Letzte Sendung: Diese Stars kommen zu "Wetten, dass..?"

Da fährt er aber noch mal so richtig auf! Am 25. November wird die allerletzte Folge von Wetten, dass..? mit Thomas Gottschalk (73) über die TV-Bildschirme flimmern. Nach über 30 Jahren verabschiedet sich die Kultshow ein für alle Mal in den Ruhestand. Doch das Format verabschiedet sich mit einem richtigen Knall: Diese Stars werden ein letztes Mal auf der großen "Wetten, dass..?"-Bühne stehen!

Bereits im Vorfeld wurde bekannt gegeben, dass Helene Fischer (39) und Shirin David (28) zusammen eine Performance abliefern werden. Doch auch andere Mega-Stars werden erwartet: Pop-Ikone Cher (77) und die britische Boyband Take That werden das Publikum zum Ausrasten bringen. Doch Thomas wäre nicht Thomas, wenn er nicht auch die deutsche A-Prominenz bei sich auf dem Sofa begrüßen würde.

So haben ein letztes Mal Matthias Schweighöfer (42), Bastian Schweinsteiger (39) und seine Frau Ana Ivanovic (36), Jan Josef Liefers (59), Stefanie Stappenbeck (49) und Comedian Hazel Brugger (29) die Ehre, auf der legendären Couch Platz zu nehmen. Dass Thomas sich freut, drückte er auch schon via Instagram aus: "Tolle Gästeliste, Hollywood war wegen Streik und Thanksgiving schwierig, aber ich komme auf jeden Fall!"

Getty Images Helene Fischer im August 2023

Getty Images Cher, Sängerin

Getty Images Take That performen bei dem Coronation Konzert in Windsor, England am 07. Mai 2023

