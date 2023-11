Bindi Irwin teilt einen besonderen Moment mit Tochter Grace!

Bindi Irwin (25) teilt mit ihrer Tochter Grace Warrior (2) einen unvergesslichen Moment! Die Tierliebhaberin ist die Tochter des verstorbenen "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44). Der Naturschützer verstarb 2006, nachdem er von einem Stachelrochen verletzt wurde. Seitdem findet jedes Jahr zu seinen Ehren eine Gala statt: An der diesjährigen Veranstaltung nahm Bindi erstmals zusammen mit ihrer Tochter Grace teil!

Am Sonntag teilte die Naturschützerin ein süßes Instagram-Video von ihrer zweijährigen Tochter, die an ihrer ersten Steve Irwin Gala teilnahm. Die Kleine begleitete ihre Eltern auf die Bühne und wandte sogar ein paar liebe Worte an das Publikum. Grace wünschte allen Anwesenden einen guten Tag und nutzte dann den Ausruf "Crikey", ein Ausdruck der Verwunderung, für den Steve Irwin bekannt war. Unter dem Video fügte Bindi eine kleine Liebeserklärung für Grace hinzu: "Ihre Fröhlichkeit erhellt jeden Raum!"

Anfang des Monats hatte sie die Geschichte hinter dem vollen Namen ihrer Tochter Grace Warrior Irwin Powell in einem Instagram-Post geteilt. Ihr zweiter Vorname Warrior sei eine Hommage an den berühmten Naturschützer. Bindi hatte den Text mit den Worten "Ich denke daran, wie viel Bedeutung und Liebe in die Namensgebung für den wichtigsten Teil unseres Lebens, unsere wunderschöne Grace, geflossen ist", beendet.

Anzeige

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace Warrior im November 2021

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi, Robert und Terri Irwin mit Bindis Tochter Grace

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin und seine Tochter Bindi Irwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de