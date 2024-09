So sehr liebt Robert Irwin seine Rolle als Onkel von Grace

Die australische Familie Irwin ist auf der Welt vor allem für ihren Zoo bekannt – aber auch für ihr scheinbar perfektes Zusammenleben. Die kleine Grace Warrior (3) scheint der Star ihrer Familie zu sein und von allen verehrt zu werden. Besonders vernarrt in die Kleine ist ihr Onkel Robert (20). In einem neuen Beitrag auf seinem Instagram-Account strahlt er zumindest bis über beide Ohren, während er seine Nichte in den Armen trägt. Der Sprössling trägt einen Schlafanzug mit Elefantenmuster und eine riesige, runde Brille auf der Nase. Sie hat beide Hände vors Gesicht geschlagen. "Das Leben als Onkel ist etwas für mich", schreibt Robert dazu.

Den Fans des jungen Zoowärters fällt vor allem eines auf, wie groß Grace schon ist. "Kann mir jemand sagen, wo die Zeit hin ist? Auf diesem Bild sieht Grace erwachsener denn je aus. Kleiner Krieger ist schon so groß", schreibt ein Fan erstaunt und andere meinen: "Vor drei Wochen war sie doch noch ein Baby!" und "Oh, wow! Sie wird mal ein großes Mädchen werden!" Grace' Mama Bindi (26) scheint ganz ergriffen von dem süßen Posting, denn auch sie kommentiert: "Danke, dass du der beste Onkel und der beste Bruder bist. Wir lieben dich!"

Ob Grace möglicherweise bald eine neue Tante bekommt? Der Sohn von Steve Irwin (✝44) wurde nämlich Mitte August dieses Jahres mit einer Unbekannten entdeckt. Am Flughafen in Sydney verbrachte der 20-Jährige ein wenig Zeit mit einer Blondine, lief mit ihr durch die Halle und meldete sich sogar mit ihr am Check-in-Schalter. Allerdings schienen sie sehr darauf bedacht, nicht erkannt zu werden: Wie Daily Mail berichtete, trugen sie beide Hüte und Mund-Nasen-Schutzmasken.

Anzeige Anzeige

Instagram / bindisueirwin Robert Irwin, Grace Warrior Powell Irwin und Chandler Powell, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert und Bindi Irwin, Kinder von Krokodilwrestler Steve Irwin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den süßen Schnappschuss von Robert und seiner Nichte Grace? Total herzerwärmend! Ganz nett. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de