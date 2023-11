Das gestand Kris Jenner ihrem Ex Robert vor seinem Tod!

Robert Kardashian Sr. (✝59) wird schmerzlich vermisst. Der Staranwalt war von 1978 bis 1990 mit Kris Jenner (68) verheiratet. Zusammen bekamen sie mit Kourtney (44), Kim (43), Khloé (39) und Robert (36) vier Kinder. Der Jurist erkrankte einige Jahre nach der Scheidung von seiner Frau schwer an Krebs. Am 30. September 2003 erlag er seinem Leiden und seine Familie musste Abschied von ihm nehmen. Auch seine Ex Kris sagte ihm Lebewohl und gab ihm noch etwas mit auf seine letzte Reise.

In der aktuellen The Kardashians-Folge erinnert sich Khloé zusammen mit Cici Bussey, der Cousine ihres Vaters, an dessen Tod zurück. So habe Roberts Familie nach der Scheidung nicht gewollt, dass Kris noch Kontakt zu ihm habe. Deswegen habe Kim ihre Mutter auch still und heimlich an das Sterbebett ihres Vaters bringen müssen. Und dort habe es zwischen dem Ex-Ehepaar einen letzten emotionalen Austausch gegeben. "Sie haben sich verabschiedet. Ich glaube, sie haben sich ihre Liebe gestanden und sie [Kris] sagte: 'Du bist die Liebe meines Lebens'. Er sagte das Gleiche und starb", schildert Cici.

Ende September stand der bereits 20. Todestag von Robert an. Das nahmen seine Kinder zum Anlass, um ihm einmal mehr ehrenvoll den Tribut zu zollen. "Ich vermisse dich, Daddy. Heute sind es 20 Jahre, die ich dich nicht gesehen habe!", schrieb beispielsweise Kourtney auf Instagram zu einem süßen Foto von sich und ihrem Vater.

Anzeige

Getty Images Kris Jenner im Mai 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Familie Kardashian in jungen Jahren

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Robert Kardashian Sr.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de