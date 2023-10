20. Todestag: Die Kardashians gedenken Robert Senior (†59)

Die Kardashians müssen einen emotionalen Tag überstehen. Kim (42), Kourtney (44), Khloé (39) und Robert (36) sind nicht nur die Kinder der erfolgreichen Unternehmerin Kris Jenner (67), sondern auch von Robert Kardashian Sr. (✝59). Der Anwalt war 1994 durch den Prozess um O.J. Simpson (76) berühmt geworden – doch nicht einmal zehn Jahre später verstarb der Geschäftsmann. Sein Tod jährt sich nun zum 20. Mal und Roberts Kinder widmen ihm liebe Worte.

In ihrer Instagram-Story teilte Kourtney am Samstagabend ein Foto ihres verstorbenen Vaters, der happy in die Kamera lacht. Zu der Aufnahme schrieb die werdende Mama: "Ich vermisse dich, Daddy. Heute sind es 20 Jahre, die ich dich nicht gesehen habe!" Und auch Khloé veröffentlichte ein Video ihres Papas, zu dem sie titelte: "Ich vermisse dich."

Obwohl sie sich 1991 hatten scheiden lassen, findet Roberts Ex Kris stets liebevolle Worte für ihn. Anlässlich seines Geburtstags im Februar hatte die Managerin im Netz geschrieben: "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Robert!"

Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Kourtney Kardashian und Robert Kardashian Sr.

Kris Jenner im Mai 2023

