Jacob Elordi aß für Elvis-Rolle täglich halbes Kilo Bacon!

Jacob Elordi (26) hat sich ordentlich Speck angefuttert – im wahrsten Sinne des Wortes! Der Schauspieler spielt in der Verfilmung von Priscilla Presleys (78) Memoiren deren einstigen Ehemann Elvis Presley (✝42). Auf die Rolle wollte er sich offenbar gut vorbereiten. Denn er hat sich dafür auch an das Essverhalten der Musiklegende angepasst. Jacob nahm zwischenzeitlich fast ein halbes Kilo Bacon zu sich!

"Priscilla hat uns erzählt, dass Elvis sehr gerne gebratenen Bacon mochte", verriet der Australier zusammen mit Cailee Spaeny (26), die die Unternehmerin in dem Film selbst verkörpert, gegenüber Entertainment Weekly. Davon aß Jacob auch nicht allzu wenig. Jeden Tag verschlang er rund ein Pfund, also umgerechnet etwa 450 Gramm. Optisch ausgewirkt hat sich das bei ihm offenbar nur bedingt. "Man merkt es nicht so sehr, weil ich ziemlich groß bin, aber ich war so dick wie noch nie", scherzte Jacob.

Vor dem 26-Jährigen hatte Austin Butler (32) den King of Rock and Roll verkörpert und dafür ebenfalls große Opfer gebracht. "Während 'Elvis' habe ich meine Familie ungefähr drei Jahre lang nicht gesehen", hatte er im Interview mit Variety verraten. Es gab Monate, in denen er mit niemandem gesprochen habe.

