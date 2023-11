Erster Promi-BB-Rauswurf: Paulina und Matthias haben Angst!

Es geht nicht spurlos an ihnen vorbei. Bei Promi Big Brother kämpfen 13 Stars um den Sieg und einen Gewinn von 100.000 Euro. Während der Weg bis dorthin noch lang ist, muss sich demnächst schon der erste Bewohner aus dem TV-Container verabschieden. Neben Patricia Blanco (52), Iris Klein (56) und Ron Bielecki (25) sind auch Matthias Mangiapane (40) und Paulina Ljubas (26) nominiert. Vor allem zwei von ihnen scheint der baldige Rauswurf ganz besonders in Sorge zu versetzen.

"Ich weiß nicht, ob das gereicht hat, was ich gemacht habe, oder ob ich was anderes hätte machen sollen", erklärt Matthias seiner Mitbewohnerin Paulina sichtlich besorgt. Zwar frage er sich, ob er vielleicht zu langweilig für die Zuschauer sei, dennoch betont er auch: "Ich stehe ja morgens nicht auf und überlege mir, wie ich Drama mache." Die einstige Ex On The Beach-Teilnehmerin, weiß genau, wovon er redet – denn auch sie steht auf der Abschussliste. "Glaub mir, ich fühle mich genauso wie du. Ich frage mich: Habe ich abgeliefert? Reicht das?", gibt sie dem Ex-Dschungelcamper offen und ehrlich zu verstehen.

In der vergangenen Live-Show von "Promi Big Brother" hatte der große Bruder die bereits Nominierten entscheiden lassen, wer ihnen auf der Exit-Liste Gesellschaft leistet. Nachdem dann zunächst Gleichstand geherrscht hatte, musste Container-Chefin Paulina die Sache in die Hand nehmen. Der Realitystar entschied sich prompt für YouTuber Ron.

