Keanu Reeves hat in Alexandra sein perfektes Match gefunden!

Keanu Reeves (59) schwebt weiterhin auf Wolke sieben! Der John Wick-Star zeigte sich vor Kurzem wieder gemeinsam mit seiner Freundin Alexandra Grant auf dem roten Teppich. Die Künstlerin war mit dem Schauspieler lange bevor sie ein Paar wurden befreundet – zusammen sind sie seit 2019. Die beiden zeigen sich aber nur selten auf Events und sie halten ihre Beziehung eher aus der Öffentlichkeit raus: Nun berichtet ein Insider über die Liebe von Keanu und Alexandra!

Die Künstlerin und der Schauspieler zeigten sich Anfang des Monats ganz innig und verliebt auf der LACMA Art + Film Gala. Ein Insider gibt US Weekly nun einen Einblick in die Beziehung der beiden: "Dieser öffentliche Auftritt sei für die beiden untypisch, da sie ruhige Nächte oder kleine Treffen mit Freunden bevorzugen." Das Duo führe eine entspannte Beziehung – beide seien von Natur aus sehr lässig. "Sie sind ein besonderes Match", meint ein anderer Insider. Zu den typischen Hobbys des Paares gehöre das gemeinsame Kochen zu Hause sowie ihr Buchclub, erzählte eine dritte Quelle gegenüber dem Magazin.

Der Actionstar und seine Freundin haben bisher selten über ihre Romanze gesprochen: Vor ein paar Monaten schwärmte Alexandra dann in einem Interview über Keanu. "Er ist so kreativ, er ist so nett. Er ist eine solche Inspiration für mich", erklärte sie gegenüber People.

Getty Images Keanu Reeves und Alexandra Grant bei der Moca-Gala 2022

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, November 2019

Backgrid / ActionPress Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2023

