Mit zotteligem Bart: Keanu Reeves auf lässiger Shopping-Tour

Er zeigt sich ganz leger. Keanu Reeves (59) ist eines der bekanntesten Gesichter Hollywoods. Bekannt wurde der Schauspieler mit seinen Rollen in Filmen wie "Matrix" oder auch John Wick. Während er auf den großen Premieren seiner Action-Streifen jederzeit im perfekt sitzenden Look glänzt, sieht es privat ganz anders bei dem Kanadier aus. Beim privaten Shopping-Trip durch Beverly Hills ist Keanu kaum wiederzuerkennen.

Neben dem ganzen Glitzer und Glamour der Stadt der Engel geht es der 59-Jährige privat wohl viel lieber ganz lässig an. Das zumindest lassen aktuelle Bilder des Schauspielers vermuten. Paparazzi erwischen ihn beim Einkaufen auf dem berühmten Rodeo Drive. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zeigt Keanu sich in einem schwarzen Shirt und einer braunen Hose. Seinen Look rundet eine dazu passende, schwarze Jacke ab – wobei ein Detail ganz besonders ins Auge sticht. Mit seinem zotteligen Bart und der Baseballkappe, die sein typisches, dunkles Haar teils versteckt, ist der Filmstar fast nicht zu erkennen.

Dass er es privat Look-technisch gerne auch mal etwas wilder angeht, das bewies Keanu erst im Mai dieses Jahres. Denn neben seiner Schauspielkarriere ist er auch Bassist in der Alternative-Rockband Dogstar – und spielte mit dieser auf dem BottleRock Napa Valley Festival. Bei dem Auftritt zeigte er sich ganz getreu des Rockstar-Images: mit zotteligen, schulterlangen Haaren und wildem Bart.

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick: Chapter 3 - Parabellum"

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Filmstar

Anzeige

Daniel DeSlover/ZUMA Press Wire Keanu Reeves im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de