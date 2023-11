Nach Harry: Bringt Herzogin Meghan eigenes Buch heraus?

Sie hat noch so einiges vor! Seit einiger Zeit ist die Beziehung zwischen dem britischen Königshaus und dem jüngsten Spross von König Charles III. (75) angeschlagen. So verriet Herzogin Meghan (42) in der Netflix-Dokumentation "Harry und Meghan", dass es bereits damals eine angespannte Stimmung zwischen der Familie ihres Mannes Prinz Harry (39) und ihr gegeben hatte. Nun möchte Meghan in einem Buch die Dinge klarstellen!

Gegenüber Fox News verrät eine Quelle, dass die US-Amerikanerin eine Schlichtung wünsche, jedoch in einer unerwarteten Form: Meghan veröffentlicht angeblich bald ein Enthüllungsbuch! So plaudert der Informant: "Sie muss darauf brennen, die Dinge richtigzustellen." Dabei berichte die Herzogin – ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen – von dem Leben der Königsfamilie. "Es gibt auch den unstillbaren Wunsch der Sussexes, im Rampenlicht zu stehen und dafür auch noch gut bezahlt zu werden", tratscht der Insider.

Bereits zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass Meghan ein mögliches Buch schreiben werde. So solle die 42-Jährige vor allem die schwierige Beziehung zwischen sich und Prinzessin Kate (41) thematisieren. Auch das Thema Hochzeit soll dabei eine Rolle spielen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Beerdigung der Queen

