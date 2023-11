So denkt Jamie Lynn Spears heute über ihre Schwester Britney

Jamie Lynn Spears (32) bricht ihr Schweigen. Als Schwester von Britney Spears (41) steht die Schauspielerin bis heute im Schatten des großen Popstars. Seit vielen Jahren hatten die Töchter von Jamie (71) und Lynne Spears ein schwieriges Verhältnis zueinander – besonders in der Zeit, in der die Sängerin unter der Vormundschaft ihres Vaters stand. Immer wieder gerieten die beiden öffentlich aneinander. Nun verrät Jamie Lynn, wie ihr heutiges Verhältnis zu Britney ist!

In der britischen Realityshow "I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here" plaudert die 32-Jährige aus, wie sie an Britneys Seite aufwuchs und wie sie heute über ihr Familienmitglied denkt. "Alles, was meine Schwester tat, hielt ich immer für das Beste. Ich habe gesagt: 'Redet nicht über meine Schwester, sie ist die Beste'", erklärt sie. Auf die Frage hin, ob Jamie Lynn und sie immer noch zerstritten seien, antwortet die Blondine ehrlich: "Ich liebe meine Schwester."

Dass Jamie so offen über ihre große Schwester spricht, dürfte einige Fans überraschen. Trotz Vermutungen waren Experten sich sicher, dass die zweifache Mutter das Thema meiden würde. "Es ist wahrscheinlich, dass Jamie Lynn Spears im Moment über alles andere als Britney sprechen möchte", behauptete ein PR-Spezialist vor Sendungsausstrahlung gegenüber The Mirror.

Getty Images Britney Spears mit ihrer Schwester Jamie Lynn, 2003

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears im August 2002 in Los Angeles

Getty Images Britney Spears, Sängerin, mit Schwester Jamie Lynn Spears

