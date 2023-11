Thomas erhält Liebesbrief vor "Wetten, dass..?"-Abschied!

Eine TV-Ära geht zu Ende! Thomas Gottschalk (73) ist seit 1987 abgesehen von ein paar Pausen der Showmaster von Wetten, dass..?. Der Moderator verabschiedet sich heute Abend endgültig von dem Format. Neben seinen engsten Freunden wird auch seine Lebensgefährtin Karina Mroß mit in der ersten Reihe sitzen und mitfiebern. Die 61-Jährige schrieb vor der finalen Sendung rührende Worte für ihren Liebsten: Karina sendete Thomas einen Liebesbrief!

Die Autorin ist sich bewusst, wie wichtig der heutige Abend für den 73-Jährigen ist. In einem Interview mit Bild richtete sie einige bewegende Worte an ihren Liebsten: "Genieße den Abend in vollen Zügen. Zeige allen noch mal, wer die Nummer eins ist!" Sie werde heute Abend auf ihn im Backstage-Bereich warten und ihn danach fest in die Arme schließen. Auch wenn es ein schwerer Abschied für ihn werden wird, könne er sich nun auf neue Projekte konzentrieren.

Warum hat sich Thomas für die Trennung von "Wetten, dass..?" entschieden? In einem weiteren Interview mit dem Blatt berichtet der TV-Star: "Ein glücklicher Rentner bin ich schon länger und Karina freut sich, wenn ich mir mehr Zeit für unser Privatleben gönne."

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Anzeige

ActionPress Karina Mroß, 2020

Anzeige

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de