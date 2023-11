"Aus dem Hintern": Olli Pocher veräppelt schon wieder Biyon!

Er findet offenbar Gefallen daran. Seit der Trennung von Amira (31) und Oliver Pocher (45) machen hartnäckige Gerüchte die Runde, dass die Moderatorin angeblich eine Affäre mit Biyon Kattilathu (39) hat. Vor allem ihrem Noch-Ehemann scheinen die Spekulationen bitter aufzustoßen. Immer wieder schießt der Komiker im Netz gegen den Motivationscoach. Nun macht er abermals seinem Ärger Luft: Olli macht sich erneut über Biyon lustig!

Auf Instagram teilt der 45-Jährige eine neue Ausgabe seiner berühmt-berüchtigten Bildschirmkontrolle – und die hat es mal wieder in sich! Seine Zielscheibe ist dabei abermals der Lifecoach: "Die Kraft kommt aus dem Hintern. Wo hab ich das gelernt? Natürlich bei ihm. Hier ist er: Biyon Kackikacku." Aber damit noch nicht genug gestichelt. Olli zählt in dem Video einige absurde Black-Friday-Schnäppchen auf, die aber offenbar nur Mittel zum Zweck sind. "Wie bekomme ich jetzt den Übergang zu einem Sackgesicht?", fragt er sich und hält dabei ein Foto von Biyon in die Kamera.

Erst vor wenigen Tagen meldete sich der Blondschopf mit einer brandneuen Bildschirmkontrolle bei seinen Fans im Netz. Die lange Abwesenheit erklärte er direkt mit einer gehörigen Portion Ironie und nicht ohne Seitenhieb gegen Amira und den 39-Jährigen: "Bei mir läuft es privat momentan nicht so. Ich bin in einer schwierigen Lebensphase. Meine Partnerin hat sich von mir getrennt. Und das ist so eine Phase, in der ich denke, ich brauche einen Lifecoach. Ich brauche Glückskeksweisheiten."

ActionPress Amira Pocher und Oliver Pocher

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

