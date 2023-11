Darum schämte sich Sylvester Stallone früher als Vater!

Das war eine schwere Zeit für ihn! Sylvester Stallone (77) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler der späten 70er-Jahre. Mit seiner Hauptrolle im Film "Rocky" gelang dem gebürtigen New Yorker der Durchbruch in Hollywood. Doch nach etlichen weiteren Besetzungen erfasste ihn plötzlich eine Karriereflaute – zum Glück hat der Golden-Globe-Gewinner Frau und Kinder, die ihm den Rücken stärken. Nun erzählt Sylvester, dass er sich zu diesem Zeitpunkt schämte, Vater zu sein!

Bei "Unwaxed", dem Podcast seiner Töchter Sophia und Sistine, spricht der 77-Jährige Klartext. "Ich habe mich geschämt, euer Vater zu sein", erinnert sich Sylvester. Der Grund sei seine Arbeitslosigkeit gewesen. Er habe in den frühen 2000er-Jahren Schwierigkeiten gehabt, neue Filmrollen zu bekommen. Der "Rambo"-Star fügt hinzu: "Ich fühlte mich so wertlos. [Ihr] wusstet nicht einmal, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene." Er sei zu dieser Zeit nur deprimiert herumgelaufen. Seine Töchter meinen, sie erinnern sich daran, wie er damals den ganzen Tag nur Filme sah.

Heute fühlt sich der Familienvater seiner Rolle als Papa von drei Mädchen gewachsen. Zu ihrem eigenen Wohl kontrolliere er sie regelmäßig. In einem Interview mit Bunte verriet der Hollywood-Star einst: "Ich folge ihnen immer noch und rufe sie ständig an. Wenn sie auf einem Date sind, rufe ich sie an und frage, warum sie nicht zu Hause sind".

