"Neues Kapitel": Sylvester Stallone schwärmt von Familie

Sylvester Stallone (76) kam an seine Grenzen! Schon seit Jahrzehnten steht der erfolgreiche Schauspieler für zahlreiche Filme und Serien vor der Kamera. Für seine Arbeit in der Filmbranche war er sogar dreimal für den Oscar nominiert gewesen. Doch die Actionfilme, in denen er bisher mitspielte, schienen ihm nicht so viel abzuverlangen wie seine neueste Serie "Tusla King". Inzwischen sind die Dreharbeiten vorbei – und darüber ist Sylvester wohl ziemlich glücklich!

"Ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt, auf eine Entschleunigung, um etwas Zeit mit meinen Mädchen zu verbringen", freut sich der "Rocky"-Darsteller in seiner Realityshow "The Family Stallone". Er werde nicht ewig da sein und möchte seinen Töchtern schöne Gedanken an ihren Vater hinterlassen. "Dass er das Beste getan hat, was er konnte, um ihr Leben so fruchtbar wie möglich zu machen", freut sich Sylvester. Auch seine Frau Jennifer (54) freut sich auf die kommende Zeit: "Es ist, als könnten wir wieder anfangen zu leben."

Dass das Paar so übereinander spricht, ist jedoch nicht immer so gewesen. Im August des vergangenen Jahres gaben der Schauspieler und die Unternehmerin ihre Trennung nach 25 Ehejahren bekannt gegeben. Doch offenbar konnten die beiden nicht ohneeinander leben – denn nach einem Monat kamen sie wieder zusammen.

