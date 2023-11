Niedliche Fotos: Nick Maerker und Liz Kaeber albern herum!

Was für niedliche Momentaufnahmen! Seit knapp fünf Jahren sind Liz Kaeber (31) und ihr Nick Maerker schon miteinander verheiratet. Seit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor ist die Beauty auch als Influencerin tätig. Dabei gibt sie auch immer wieder gerne Einblicke in ihren Alltag und ihr Liebesleben. So wie jetzt auch wieder: Mit diesen süßen Schnappschüssen verzaubern Liz und Nick nun ihre Follower!

Auf Instagram teilt die ehemalige Reality-TV-Darstellerin eine zuckersüße Bilderreihe. Darauf grinst sie glücklich gemeinsam mit ihrem Liebsten in die Kamera. Auf einem der Fotos streckt Nick ihr sogar frech die Zunge entgegen, was Liz offenbar mächtig zum Lachen bringt. "Einfach wir", schreibt die 31-Jährige zu ihrem Beitrag und setzt hinter ihre Worte noch ein Herz und den Hashtag "Liebe".

Die beiden scheinen noch so verliebt wie am ersten Tag zu sein! Doch was steckt dahinter? "Wir haben immer über alles gesprochen, versucht, für alles eine Lösung zu finden und vor allem haben wir nie aufgegeben und sehr fest an unsere Liebe geglaubt", verriet Liz im vergangenen Jahr in ihrer Insta-Story.

