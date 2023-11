Prinzessin Eugenies Kids und die Corgis der Queen sind BFFs

Prinzessin Eugenies (33) Kinder haben tierische, beste Freunde. Zum Vermächtnis der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) gehören auch ihre geliebten Corgis. Die Vierbeiner waren zu Lebzeiten wohl ihre treuesten Begleiter und es soll ihr wichtig gewesen sein, dass sie in gute Hände kommen. Nun leben die Hunde bei ihrer Schwiegertochter Sarah Ferguson (64). Und dort haben sie offenbar neue Freunde gefunden: Die Corgis verstehen sich super mit Eugenies Kindern!

Im Podcast "Table Manners" erkundigen sich die Moderatorinnen, wie Eugenies Kinder August und Ernest mit den Hunden zurechtkommen. "Sie bellen und sie sind groß, aber sie sind sehr süß. Sie haben auch große, dicke, flauschige Pfoten", schwärmt die 33-Jährige von der Freundschaft der Kids mit den beiden Fellnasen. Auch kann sie erklären, warum die Corgis in der Königsfamilie so einen hohen Stellenwert haben: "Meine Urgroßmutter hatte sie und meine Großmutter liebte sie deswegen. [...] Sie hat es zu dem gemacht, was es heute ist."

Während des Gesprächs verrät Eugenie dann zusätzlich, was in Zukunft auf ihre Kinder zu kommt. Denn früher oder später wird es für sie aufs Internat gehen. Aber wenn es nach der Enkelin der Queen geht, komme der Moment lieber später: "Ich möchte mit ihnen zusammen sein. Ich spiele gerne mit ihnen. Ich will nicht, dass sie weggehen." Erst mit 13 Jahren sollen die Jungs aufs Internat.

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis Sandy und Muick

Instagram / princesseugenie Queen Elizabeth II. und Prinzessin Eugenie

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

