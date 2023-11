Dieser Kandidat verlässt nach Patricia Blanco nun Promi BB

Und so schnell ist es schon wieder vorbei! Bei Promi Big Brother hausen einige Sternchen in den Containern und verzichten dabei auf jeglichen Luxus. Während sich viele Kandidaten schnell als Publikumslieblinge herauskristallisieren, müssen andere öfter auf der Abschussliste zittern. Am heutigen Abend voteten die Zuschauer Philo Kotnik, Peter Klein (56) und Ron Bielecki (25) in die engere Auswahl für den Exit. Nun haben die Mitstreiter entschieden: Für Philo ist der große Traum vom Sieg geplatzt.

Der Magier und Ron liefern sich bei der Exitentscheidung ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch viele ihrer Mitstreiter sind sich einig: Der Zauberer muss nach Patricia Blanco (52) als nächstes das Format verlassen. Da er sich beim Spiel verletzt und auch sonst stark in dem Container zu kämpfen hatte, entscheiden sich die meisten der Kandidaten dafür, ihn nach Hause zu schicken. "Philo hat es erwischt", fasst Moderatorin Marlene Lufen (52) das Ergebnis zusammen. Gebührend nimmt die Gruppe daraufhin Abschied von dem Magier.

Die Promiflash-Leser haben allerdings Iris Klein (56) als nächsten Heimfahrer gesehen! So stimmten 31,9 Prozent, also 1.130 von 3.561 Umfrageteilnehmern [Stand: 27. November 2023, 22:48 Uhr], dafür, dass die Ex von Peter Klein den Container verlassen muss. Auch bei Jürgen lagen die Zuschauer daneben: Mit 25,8 Prozent, was 918 Stimmen ausmachen, wählten sie den Big Brother-Star auf den zweiten Platz der möglichen Exit-Kandidaten.

Philo Kotnik bei "Promi Big Brother"

Philo Kotnik, Magier

Iris Klein bei "Promi Big Brother"

