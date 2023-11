Gibt es keine Chance mehr für Prinz William und Prinz Harry?

Hat Prinz William (41) mit seinem Bruder abgeschlossen? Im britischen Königshaus könnte eine Versöhnung zwischen der Familie und dem entfremdeten Prinz Harry (39) wohl kaum weiter entfernt liegen. Während sich König Charles (75) aber sehr nach Frieden sehen soll, ist der Groll angeblich vor allem beim Thronfolger groß. Und es ist unwahrscheinlich, dass William und Harry in naher Zukunft aufeinandertreffen können.

Grund für die Annahme ist laut der Royal-Expertin Sarah Hewson die Tatsache, dass Harry zuletzt nur zu großen Feierlichkeiten nach Hause zurückkehrte. Davon stehen in nächster Zeit aber keine an und dass der 39-Jährige Weihnachten nach London kommt, sei unwahrscheinlich, erklärt sie The Sun. So gebe es keine Möglichkeit für die Brüder, ein Gespräch zu führen. "Die Tatsache, dass Gespräche regelmäßig an die Öffentlichkeit gelangen, ist ein Problem, denn wenn man eine Beziehung wieder aufbauen will, muss das Vertrauen vorhanden sein", betont Sarah außerdem. Für William soll dieses Vertrauen aber nicht gewährleistet sein.

Bei den Windsors scheint nichts privat zu bleiben. So auch das Telefonat, das Harry am Geburtstag seines Vaters mit dem König führte. Laut Sarah wusste die Öffentlichkeit sofort, dass es eine herzliche Unterhaltung war. Auch dass Charles mit seiner Schwiegertochter Meghan (42) sprach und von den Kindern ein Geburtstagsständchen bekam, ist bekannt.

Getty Images Prinz William, Mitglied der britischen Königsfamilie

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

