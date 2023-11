Keine Lust auf Dates: Linda Evangelista will Single bleiben

Linda Evangelista (58) hat mit den Männern offenbar abgeschlossen. Das Supermodel war von 1987 bis 1993 mit dem Agenturboss Gérald Marie verheiratet. Erst vor wenigen Monaten hatte die Kanadierin preisgegeben, während der Beziehung misshandelt worden zu sein. Danach war sie unter anderem mit Francois-Henri Pinault (61) liiert, mit dem sie auch einen Sohn bekam. Nach ihrem Liebes-Aus mit dem Milliardär Peter Morton im Jahr 2013 geht sie – soweit öffentlich bekannt – allein durchs Leben. Auch in Zukunft will Linda wohl lieber Single bleiben!

Im Interview mit The Sunday Times plaudert die 58-Jährige aus, dass sie kein Interesse mehr an Dates habe. "Ich will nicht mehr mit jemandem schlafen. Ich will niemanden neben mir atmen hören", betont die einstige Laufstegschönheit. An ihr letztes Rendezvous könne sie sich auch gar nicht mehr richtig erinnern – es müsste aber auf jeden Fall vor ihrem OP-Pfusch vor etwa sieben Jahren gewesen sein.

Ein Mann wird in Lindas Leben aber immer eine Rolle spielen: Sohnemann Augustin. Der 17-Jährige ist ihr ganzer Stolz: "Wenn ich irgendetwas gut kann, dann ist es das, eine Mutter zu sein. Ich denke, mein Kind ist großartig, und wenn es großartig ist, dann bin ich eine großartige Mutter."

Anzeige

Getty Images Linda Evangelista, Supermodel der 1990er-Jahre

Anzeige

Getty Images Augustin James und Linda Evangelista im September 2023 in New York City

Anzeige

Instagram / lindaevangelista Linda Evangelista, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de