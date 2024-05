Acht Jahre Pause: Linda Evangelista war bei Met Gala nervös

Wegen eines verpfuschten Beauty-Eingriffs war das Supermodel Linda Evangelista (59) ganze fünf Jahre lang von der Bildfläche verschwunden. Im Jahr 2022 folgte dann die Überraschung: Mit zurückgewonnenem Selbstbewusstsein hatte die Kanadierin ihr Comeback in die Öffentlichkeit gefeiert! Vor wenigen Tagen erreichte die Mutter eines Sohnes einen weiteren Meilenstein: Nach ganzen acht Jahren kehrte sie zur diesjährigen Met Gala zurück! In einer eleganten weißen Robe von Khaite strahlte das Topmodel auf dem roten Teppich. Aufgeregt war sie jedoch trotzdem: "Ich kann es nicht glauben, dass ich heute hier bin", verriet sie im Interview mit Vogue.

Dass Linda wieder unbekümmert vor die Kameras tritt, ist für sie wohl keine Selbstverständlichkeit. Denn nach ihrer missglückten Behandlung fühlte sie sich viele Jahre lang komplett "deformiert". In einem traurigen Geständnis auf Instagram im Jahr 2021 erklärte sie ihren Fans die Hintergründe. Sie hatte sich einer seltenen Prozedur unterzogen, bei der Fettzellen zerstört werden sollten. Doch bei ihr trat genau das Gegenteil ein. "Es hat nicht nur meine berufliche Existenz zerstört, sondern mich auch in einen Kreislauf aus Depressionen, tiefer Traurigkeit und Selbsthass geschickt. Dadurch bin ich zu einer Einsiedlerin geworden", erklärte das Model damals ehrlich.

Linda ist jedoch nicht die Einzige, die am vergangenen Montag ihr Comeback zur Met Gala feierte. Auch die Popsängerin Demi Lovato (31) kehrte nach acht Jahren zur berühmten Benefizveranstaltung zurück. Das letzte Mal hatte der Disney-Star das Event im Jahr 2016 besucht und dort schreckliche Erfahrungen gemacht. "Es war sehr cliquenhaft. Ich fühlte mich so unwohl, dass ich einfach nur trinken wollte", verriet die ehemalige Alkoholikerin Jahre später in einem Interview mit Billboard.

Linda Evangelista, Mai 1995

Demi Lovato bei der Met Gala 2024

