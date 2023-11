Drastische Model-Diät: So krass hungerte Linda Evangelista!

Sie ging drastische Wege für ihre Karriere! Linda Evangelista (58) zählt zu einem der erfolgreichsten Models weltweit. Die gebürtige Kanadierin machte in diesem Jahr jedoch vor allem durch ihre Offenheit bezüglich ihrer Beauty-Eingriffe und Gesundheit auf sich aufmerksam. So verriet sie vor wenigen Monaten, dass sie zweimal an Brustkrebs erkrankt war. Jetzt teilt sie private Einblicke über den Druck, ein gefeiertes Model zu sein: Linda musste eine drastische Diät halten!

In der Sendung "Ruth's Table 4" offenbart die 58-Jährige schockierende Details über das Dasein als Supermodel. "Ich fing an, ständig Reinigungskuren zu machen. Ich liebte diese Kuren, aber ich glaube, sie waren sehr schädlich für mich", gesteht die Schönheit. Eins dieser Verfahren beinhaltete, zehn Tage lang nur Salzwasser zu trinken und einen Tee mit abführenden Kräutern zu sich zu nehmen. "Es war eine Hungerkur. Ich werde nie wieder eine Entzugsdiät machen. Ich werde das nie wieder tun!", reflektiert Linda. Darüber hinaus habe sie sogar eine medizinische Kur zwei Mal im Jahr durchlaufen.

Über sensible Themen in der Öffentlichkeit zu sprechen, fiel der Kanadierin nicht immer leicht. So habe sie auch ihren Kampf gegen den Krebs zunächst nicht publik gemacht. "Ich habe es geheim gehalten. Nur eine Handvoll Leute wusste es. Und ich gehöre einfach nicht zu den Menschen, die alles teilen müssen", erklärt Linda gegenüber WSJ Magazine.

Getty Images Linda Evangelista, 2003

Getty Images Linda Evangelista im September 2009

Getty Images Linda Evangelista während einer Chanel-Show 1994

