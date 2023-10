Salma unterstützte Linda Evangelista während Krebskampf

Linda Evangelista (58) und Salma Hayek (57) verbindet eine tiefe Freundschaft! Die gebürtige Kanadierin gehört zu den erfolgreichsten Models weltweit. Doch in den vergangenen Jahren zog sich Linda immer mehr aus Öffentlichkeit zurück. Vor wenigen Tagen überraschte die Laufstegschönheit dann aber mit einem offenen Geständnis: Sie war schon zweimal an Brustkrebs erkrankt. Während ihres Kampfes gegen den Krebs war vor allem eine Person für Linda da: Salma!

In einem Interview mit The Sun verrät die 58-Jährige, dass sie sich nach der zweiten Diagnose einer Chemo- und Strahlentherapie unterziehen musste – dadurch ging es ihr so schlecht, dass Linda nicht mit ihrer guten Freundin Salma Thanksgiving feiern wollte. "Salma hatte angerufen und ich sagte: 'Wir feiern dieses Jahr kein Thanksgiving'. Ich war halbtot. Ich konnte nicht. Ich hätte das auf keinen Fall geschafft", erinnert sie sich. Doch die Schauspielerin ließ sich davon nicht abhalten und reiste nach New York zu Linda. "Ich sagte: 'Ich will dein mexikanisches Hühnchen', und sie veranstaltete ganz alleine eine ganze Party. Ich weiß nicht, wie sie sich so schnell in meiner Küche zurechtgefunden hat. Sie hat das ganz toll gemacht", schwärmt Linda außerdem.

Nach den zwei Schock-Diagnosen sieht Linda heute umso positiver in die Zukunft. "Ich bin so glücklich, am Leben zu sein. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus", erklärte sie bereits in einem Interview mit WSJ Magazine.

Getty Images Linda Evangelista, Model

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Linda Evangelista auf dem Red Carpet 2014

