Linda Evangelista wurde während Ehe mit Gérald misshandelt

Linda Evangelista (58) erhebt schwere Vorwürfe. Das Model und Gérald Marie gaben sich 1987 das Jawort. Doch nach sechs Jahren war es mit ihrer Ehe hinüber und sie ließen sich scheiden. Die genauen Gründe sind bislang nicht bekannt gewesen – doch während der 80er- und 90er-Jahren wurde der Leiter eines Modelmanagements beschuldigt, Frauen gegenüber sexuell übergriffig geworden zu sein und sie vergewaltigt zu haben. Anfang dieses Jahres stellte die französische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen allerdings wegen Verjährung ein. Nun meldet sich Linda mit Missbrauchsvorwürfen gegen ihren Ex-Mann Gérald zu Wort!

In dem Film " The Super Model" gibt die Beauty erstmalig einen Einblick in ihre Ehe mit seinem Verflossenen. "Es ist leichter gesagt als getan, eine missbräuchliche Beziehung zu beenden. Ich verstehe dieses Konzept, weil ich es selbst erlebt habe", gibt die 58-Jährige zu. So habe er sie unter anderem gegen ihren Willen an intimen Stellen berührt. "Ich möchte, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ich möchte, dass solche Arschlöcher zweimal nachdenken und Angst haben, und ich möchte, dass die Frauen wissen, dass sie nicht allein sind", begründet sie ihre Entscheidung, erst nach all den Jahren über dieses Thema zu sprechen.

In einer Erklärung, die auf Apple TV + veröffentlicht wurde, reagiert Gérald auf die Vorwürfe. Doch wie auch schon bei den früheren Aussagen anderer Frauen weist er auch nun jede Schuld von sich. Er habe Linda das nicht angetan und meint, dass er "niemals die geringste Gewalttat begangen hat".

Linda Evangelista im Juni 2015

Linda Evangelista auf dem Red Carpet 2014

Linda Evangelistas Ex-Mann Gérald Marie im November 2004

