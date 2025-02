Linda Evangelista teilt bewegende Erfahrung mit Mastektomie

Supermodel Linda Evangelista (59) hat bei der Veranstaltung Potential Has No Age Summit, die von Shiseido gemeinsam mit Forbes organisiert wurde, eine zutiefst persönliche Erfahrung geteilt. Laut People erzählte die 59-Jährige während eines Panels, wie sie zum ersten Mal ihren Freunden die Narben ihrer doppelten Mastektomie gezeigt habe. Diese rührende Begegnung habe vor einem Fotoshooting für das Magazin der Zeit stattgefunden, bei dem sie sich schließlich oben ohne für die Kamera präsentierte. "Ich hatte das vorher nur meiner Familie gezeigt", verriet Linda und erinnerte sich daran, wie ihre Freunde sagten: "Deine Narben sind so schön." Diese Worte hätten ihr das Selbstvertrauen gegeben, das Shooting ohne Hemmungen zu meistern.

Lindas Kampf gegen den Brustkrebs begann 2018, als ihr bei einer Routineuntersuchung eine erste Diagnose gestellt wurde. Aufgrund schlechter Prognosen ließ sie eine beidseitige Mastektomie durchführen. Doch 2022 kehrte der Krebs zurück, was erneut drastische Maßnahmen erforderte. "Ich habe meinem Arzt gesagt, er soll alles entfernen. Ich will keine kosmetischen Rücksichten – ich will überleben", erklärte sie. Und sagte über ihre Narben: "Ich habe kein Problem mit Narben. Für mich sind Narben wie Trophäen."

Neben ihrer bewegenden Geschichte sprach Linda auch über ihre Hautpflege-Routine und die Bedeutung kleiner Gewohnheiten, um sich selbst Gutes zu tun. Sie schwöre auf den täglichen Gebrauch von Sonnenschutz und einen bewussten Lebensstil, der gesunde Ernährung und Bewegung einschließe. Hinter den Kulissen des Glanzes ist Linda für ihre optimistische Art, ihre Bodenständigkeit und ihre Offenheit bekannt – selbst bei schwierigen Themen. Gerade ihre Verletzlichkeit und die Stärke, die sie daraus schöpft, machen sie für viele Frauen zu einer Inspiration. "Wir sind alle zusammen in diesem Kampf", betonte sie und ermutigte andere, nach Unterstützung zu suchen und diese auch anzunehmen.

Getty Images Linda Evangelista im Juni 2015

Getty Images Linda Evangelista, Model

