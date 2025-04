Linda Evangelista musste nach Schönheits-OP in Therapie

Linda Evangelista (59) äußert sich in einem bewegenden Interview mit Harper's Bazaar ausführlich zu den psychischen Folgen ihrer missglückten Schönheitsoperation. Das legendäre Model, das in den 90ern zu den größten Laufsteg-Stars der Welt zählte, gibt preis, wie ihr Leben nach einer sogenannten CoolSculpting-Behandlung im Jahr 2016 eine dramatische Wendung nahm. Die Prozedur, die eigentlich hartnäckige Fettpolster durch Kälte reduzieren sollte, habe bei Linda zu extremen Komplikationen geführt: Statt zu schrumpfen, seien ihre Fettzellen gewachsen und hätten sich an verschiedenen Körperstellen verhärtet. "Ich habe immer noch Probleme damit, in den Spiegel zu schauen", schildert sie und ergänzt: "Ich musste in Therapie gehen, um das zu verarbeiten." So habe die 1,77-Meter-Schönheit fast zehn Jahre nach dem unglücklichen Eingriff mit ihrem veränderten Körperbild zu kämpfen, betont aber: "Ich bin immer noch hier. Ich habe gewonnen."

In den vergangenen Jahren ließ Linda viele weitere Operationen über sich ergehen – jedoch nicht freiwillig. Darunter waren eine doppelte Mastektomie nach ihrer Brustkrebsdiagnose im Jahr 2018, mehrere Lungen-OPs und Narbenkorrekturen. Die Erlebnisse rund um ihre Gesundheit forderten sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional heraus. Insbesondere nach der fehlgeschlagenen Schönheits-OP zog sich Linda zurück, verklagte letztlich das verantwortliche Unternehmen auf Schadensersatz und berichtete öffentlich davon, dass sie die Behandlung "brutal entstellt" habe. Eine außergerichtliche Einigung wurde 2022 erzielt. Auch im Umgang mit kosmetischen Eingriffen wie Botox und Fillern hat das Topmodel einen Wandel durchlebt: Während sie weiterhin Botox nutze, habe sie ihre Filler entfernen lassen, weil sie sich nicht mehr wie sie selbst gefühlt habe. Ihr Ziel sei heute, herauszufinden, wie sie sich selbst trotz aller Veränderungen lieben könne – eine Herausforderung, an der die 59-Jährige täglich arbeite.

Linda musste in den vergangenen Jahren lernen, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Persönliche Beziehungen oder eine neue Liebe, so gab sie schon in früheren Interviews zu, würden aktuell keine Rolle in ihrem Leben spielen. Viel wichtiger sei für die Kanadierin das Verhältnis zu sich selbst und ihrem Sohn Augustin, der mittlerweile die Volljährigkeit erreicht hat. Heute betont Linda häufig, wie sehr die Erfahrungen mit Krankheiten und dem Älterwerden ihre Perspektive verändert hätten: "Ich will nicht mehr an Schönheit oder Jugend gemessen werden. Es geht darum, dass ich da bin – dass ich lebe", sagt sie. Ihr berühmtes Zitat aus Modeltagen, für weniger als 10.000 Dollar am Tag nicht aufzustehen, hat für sie heute eine ganz neue Bedeutung: "Damals ging es um meinen Wert im Beruf – heute weiß ich, dass mein Wert nicht vom Äußeren abhängt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Evangelista während einer Chanel-Show 1994

Anzeige Anzeige

Getty Images Linda Evangelista, Model

Anzeige Anzeige