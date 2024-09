Darum trug Victoria Beckham früher viele verrückte Frisuren

Victoria Beckham (50) hat sich in den Neunzigerjahren ihre Haare abgeschnitten, um wie das Supermodel Linda Evangelista (59) auszusehen. Die bekannte Modedesignerin und frühere Spice Girls-Sängerin wurde berühmt für ihren Posh-Spice-Bob, bevor sie später einen Pixie-Schnitt annahm. In der Dokumentation "In Vogue: The 90s" von Disney+ erklärt Victoria: "Linda war der Grund, warum ich meine Haare schnitt und sie in vielen verschiedenen Farben färbte. Ich war in New York und ging zu ihrem Friseur Garren. Als er mir die Haare abschnitt, habe ich meine innere Linda aktiviert."

In der Dokumentation spricht Victoria außerdem über ihre Beziehung zur Mode und erzählt, dass ihr Ehemann David Beckham (49) beim ersten Date einen teuren Prada-Anzug trug: "Als ich David 1997 zum ersten Mal traf, hatte er gehört, dass ich das Spice Girl war, das Designerklamotten mochte." Weiter verrät sie: "Er kaufte sich ein komplettes Prada-Outfit für unser erstes Date, um mich zu beeindrucken. Und das hat er auch."

Ihr Auftritt in der Doku von Disney+ erschien kurz nachdem bekannt wurde, dass Victoria in einer Netflix-Dokumentation ihre Lebensgeschichte erzählen wird – ähnlich wie ihr Ehemann David, der letztes Jahr mit seinem Projekt "Beckham" im Mittelpunkt stand. In der geplanten Serie wird es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Victorias Unternehmen geben. Die Doku verspricht außerdem, Victoria authentisch in ihrem Alltag als Mutter und Geschäftsfrau zu zeigen. Victoria und David haben vier Kinder: Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und Harper Seven (13).

Getty Images Linda Evangelista bei der Met Gala 2024

Getty Images Victoria und David Beckham in London, Oktober 2023

