Krasser Ausraster bei Promi BB: Philo denkt ans Aufhören!

Schmeißt er hin? Seit über einer Woche müssen die Stars im Promi Big Brother-Container einiges über sich ergehen lassen. So bekommen sie beispielsweise seit Einzug fast nur Haferflocken aufgetischt. Dagegen konnten die Raucher aber jetzt etwas tun: Sie durften ihre Zigaretten gegen Obst und ein Heißgetränk für das nächste Frühstück eintauschen. Als den Bewohnern die Belohnung serviert wird, platzt Philo Kotnik aber plötzlich der Kragen!

Iris Klein (56), Dominik Stuckmann (31) und Jürgen Milski (60) tragen die kleine Obstschale und die Frühstücksgetränke für die Gruppe in den Container. Philo will daraufhin wissen, ob auch neue Zigaretten mitgebracht wurden. Dass es diese erst später gibt, treibt den Magier zur Weißglut – bei einer Diskussion über die Essensverteilung rastet er komplett aus. "Echt jetzt, für diesen Stress werde ich nie wieder auf etwas verzichten. [...] Jetzt ist es vorbei! Jetzt bin ich auch Arschloch!", beschwert er sich und wettert weiter: "Ich bin froh, wenn ich hier weg bin. Mir reicht’s! [...] Ich bin gerade kurz davor zu sagen, ich gehe jetzt! Ich will jetzt meine scheiß Zigaretten haben, dann rauche ich eine und dann überlege ich mir das. Und dann hält mich auch keiner, dann gehe ich. Ich muss hier raus."

Philo ist nicht der Einzige, der die Verteilung des Essens daneben findet. Matthias Mangiapane (40) beschwert sich beispielsweise, dass die Bewohner nicht aufeinander Rücksicht nehmen. Sie würden sich alle selbstsüchtig "den Wanst vollschlagen".

Anzeige

Sat.1 Heißgetränke und Obst im "Promi Big Brother"-Container

Anzeige

Sat.1 Philo Kotnik bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1 Die Promi-BB-Raucher im Sprechzimmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de