Wie steht Sandra Sicora heute zu "Temptation Island"-Flocke?

Sandra Sicora ist momentan mit ihrem Ex-Freund Tommy Pedroni bei Prominent getrennt zu sehen. Nachdem die Realitystars 2022 ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. getestet hatten, beendete Tommy die Beziehung, weil Sandra ihn mit Kevin Platzer (25) alias Flocke eifersüchtig machen wollte. Nun erzählt die 31-Jährige beim Bild Renntag gegenüber Promiflash, wie sie inzwischen zu Flocke steht: "Wir haben bei 'Temptation Island V.I.P.' etwas Spaß gehabt – freundschaftlich gesehen – und es gibt nichts zu klären. Du bist ein Lügner, du bleibst ein Lügner – ich will nichts mit dir zu tun haben, fertig."

Nach "Temptation Island V.I.P." trafen sich Flocke und Sandra noch ein paar Mal: "Er hat danach ziemlich viele Lügen erzählt und ist halt so einen komischen Weg gegangen, wovon ich nichts halte und mich auch distanziert habe." Für die Kölnerin steht fest: Für sie gibt es mit dem Forsthaus Rampensau-Gewinner nichts mehr zu klären. Auf die Frage hin, was sie von seiner jetzigen Karriere hält, meint die Beauty: "Also alles, was Flocke macht, das verfolge ich nicht."

Auch Flocke scheint Sandras Ansicht zu teilen. Der Berliner äußerte sich gegenüber Promiflash am selben Tag ziemlich eindeutig: "Ich habe ja keinen Kontakt mit der. Ich wüsste jetzt nicht, was es da noch zu klären gibt. Die ist einfach link und hinterfotzig – will ich nichts mehr mit zu tun haben."

Anzeige Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

RTL Flocke und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Sandra nachvollziehen? Ja, ich bin da voll und ganz auf ihrer Seite! Nein, ich bin da voll bei Flocke. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de