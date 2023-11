Kippen oder Obst: Promi-BB-Wahl sorgt für Stress bei Stars

Die Promi Big Brother-Bewohner werden vor die Wahl gestellt. Aktuell müssen die Stars im berühmtesten TV-Container einiges über sich ergehen lassen. Vor allem der Nahrungsentzug sorgt für gereizte Gemüter. Zwar darf regelmäßig eingekauft werden, aber um den Verzehr der Lebensmittel muss gespielt werden. Nun stellt der Große Bruder seine Schützlinge erneut auf die Probe: Es heißt, entweder Obst oder Zigaretten!

Im Livestream von Promi BB hat Big Brother ein einmaliges Angebot für die Bewohner: Geben alle Raucher ihre Zigaretten und den Tabak ab, bekommen sie frisches Obst und ein Heißgetränk nach Wahl zum nächsten Frühstück. Urgestein Jürgen Milski (60) wittert direkt Streitpotenzial: "Wollen wir mal gucken, ob die Raucher Teamplayer sind." Zur Überraschung aller werden die Kippen aber freiwillig abgegeben. Doch im Sprechzimmer macht Iris Klein (56) einen Vorschlag, der gar nicht gut ankommt: "Die Nichtraucher könnten auch ein Opfer bringen. Die Zahnbürsten sollten sie abgeben." Vor allem Mentalist Philo Kotnik ist empört und regt sich im Innenhof mächtig auf: "Das ist zu 100 Prozent asoziales Verhalten. Wie rachsüchtig ist das!"

Tatsächlich hat Iris keinen leichten Stand, denn sie lebt im Container mit ihrem Ex Peter (56) unter einem Dach. Als in einem der Gespräche mit Manuela Wisbeck (40) das Thema Weihnachten aufkommt, kommen ihr plötzlich die Tränen. Sie zieht sich in Bad zurück und erklärt, die besinnliche Stimmung erinnere sie an die gemeinsame Zeit mit Peter.

