Fast 25 Jahre: David Beckham spricht rührend über seine Ehe

David Beckham (49) und seine Victoria (50) haben sich im Jahr 1999 das Jawort gegeben und feiern im Juli ihre Silberhochzeit. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Brooklyn (25), Romeo (21), Harper (12) und Cruz (19). Zusammen mit seiner Familie hat der ehemalige Fußballer vor Kurzem die Netflix-Dokumentarserie "Beckham" gedreht, die von seinem Werdegang handelt. Nachdem das Ehepaar sich die Folgen angeschaut hat, war es schockiert, wie es die ganzen Krisen durchgestanden hatte. "Wir wissen nicht, wie wir die letzten 27 Jahre überstanden haben, aber wir haben es geschafft und haben eine erstaunliche Familie", verrieten die beiden in dem Podcast "SmartLess". Während ihrer Ehe durchlebten David und Victoria viele Höhen und Tiefen.

24 Jahre nach ihrer Hochzeit schauen sie nun auf ihre Erinnerungen zurück. "Einer der Gründe, warum ich den Dokumentarfilm machen wollte, war meine Familie. Ich wollte etwas haben, das unsere Geschichte festhält und uns für immer daran erinnert, wer wir sind. Und das haben wir geschafft", erklärte David außerdem. Für ihn war es eine emotionale Achterbahnfahrt, die Doku zu drehen. Alltägliche Probleme wurden mit der Dokumentation öffentlich gemacht – wie unter anderem die Zwangsstörung des 49-Jährigen. Auch für Victoria war der Rückblick aufwühlend. "Es war ein Prozess, auf meine Vergangenheit zurückzublicken", erzählte sie bereits in einem Interview mit The Times. In ihrer Ehe mussten sie sich schon einigen schweren Krisen stellen – darunter den Fremdgehvorwürfen: David soll Victoria mit seiner Assistentin betrogen haben. Die Sängerin ist mittlerweile mit den Affärengerüchten rund um ihren Mann im Reinen – sie hat mit der Vergangenheit ihren Frieden geschlossen.

Die erschienene Doku beleuchtet die Karriere und das private Leben von David. So geben unter anderem Menschen, die ihn auf seinem Weg eine wichtige Rolle gespielt haben, Interviews. Aber auch privates Archivmaterial gibt den Fans einen tiefen Einblick in das Familienleben: So verrät der Spice Girls-Star beispielsweise, dass er und David sich bei einem seiner Fußballspiele kennengelernt haben: "Ich bin wirklich nur zu den Spielen gegangen, um – manche würden sagen, um ihn zu stalken, ich würde sagen, um ihn zu sehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria David Beckham posieren 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie denkt ihr über die Offenheit von David und Victoria über ihre Eheprobleme? Super, es gibt immer Hürden in der Ehe. Na ja, interessiert mich nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de