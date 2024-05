Neuer Look: Khloé Kardashian präsentiert ihre roten Haare!

Vor wenigen Tagen besuchte Khloé Kardashian (39) gemeinsam mit ihren Kindern True (6) und Tatum (1) sowie ihrer Nichte Dream (7) ein Basketballspiel ihres Neffen Saint West (8). Dabei überraschte die The Kardashians-Bekanntheit mit einer neuen Haarfarbe: Khloés lange Mähne ist nun rot. Um die auffällige Farbe noch besser zur Geltung zur bringen, trug die Unternehmerin ein komplett schwarzes Outfit, bestehend aus einem Ledermantel, einem Sport-BH und einer Leggings. Ihren Look rundete sie mit einer stylishen Retro-Fliegerbrille ab.

Bei den Fans dürfte Khloés neuer Look sehr gut ankommen. Nachdem die Influencerin kürzlich im Rahmen eines Fotoshootings dieselbe Haarfarbe getragen hatte, zeigten sich ihre Follower auf Instagram begeistert. "Oh mein Gott, diese Haarfarbe sieht so gut an dir aus", schrieb ein begeisterter User. "Wow, du schaust so toll aus", pflichtete ein anderer Follower bei. Ein Fan riet dem ehemaligen Keeping Up with the Kardashians-Star sogar: "Khloé... Werde nie wieder blond! Das ist dein Look!" Ob sich Khloé diesen Kommentar etwa zu Herzen genommen hat?

Ihre Fans begeistert die 39-Jährige regelmäßig mit Fotos im Netz. Dabei gibt sie auch gerne mal den einen oder anderen Einblick in ihr Familienleben. Erst vor wenigen Wochen wurde ihre Tochter True sechs Jahre alt. Einen Abend zuvor teilte Khloé einige Bilder aus ihrer Schwangerschaft mit True und schwelgte in Erinnerungen: "Ich kann gar nicht fassen, dass True morgen sechs Jahre alt wird." Dabei schienen ihr sogar die Tränen zu kommen: "Was ist los mit mir? Was ist das für eine Flüssigkeit, die aus meinen Augen läuft?"

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True Thompson im Juni 2022

Wie gefällt euch Khloés neue Haarfarbe? Sehr gut! Das Rot steht ihr mega! Na ja, mir haben die blonden Haare besser gefallen. Ergebnis anzeigen



