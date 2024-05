So luxuriös wird Bushido und Anna-Marias Traumhaus in Dubai!

Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) erfüllen sich ihren Traum von einer Luxusvilla in Dubai. Bei einem Besuch der Baustelle gibt die Frau des Rappers nun einige Einblicke in ihr baldiges Zuhause. In ihrer Instagram-Story führt sie ihre Follower durch die untere Etage. Die Innenarchitektur des Traumhauses ist sehr modern und offen gestaltet. Das Model läuft von seinem neuen Wohnzimmer in die schicke Küche, in deren Mitte eine riesige Kücheninsel aus Marmor steht. Bei einem weiteren Schwenk der Kamera kann man einen Außenbereich mit einer gemütlichen Couch und einem großen Esstisch erkennen. Dahinter lädt ein Pool zum Planschen ein.

Neben der kleinen Haus-Tour erklärt die achtfache Mama ihren Fans ganz offen, wie die Finanzierung des Anwesens abläuft: "Man hat einen Zahlungsplan. [...] Das heißt, man muss eine große Summe anzahlen, dann hat man Raten und bei der Schlüsselübergabe zahlt man noch einmal die letzten 30 Prozent." Diese ungewöhnliche Herangehensweise findet die Influencerin völlig in Ordnung: "Das ist ganz schön tough, aber dafür hat man sein Haus dann auch abbezahlt." In seiner Doku "Bushido Reset" hatte der "Jeder meiner Freunde"-Interpret offengelegt, dass die Villa stolze neun Millionen Euro kosten würde.

Das Leben der Ferchichis in Dubai hat seinen Preis. Vor Kurzem verriet Anna-Maria im Netz, dass die Kinderbetreuung ihrer Drillinge jährlich 36.000 Euro kosten würde. Allerdings schien sich das Investment gelohnt zu haben, denn Amaya (2), Leonora (2) und Naima (2) sollen sich in ihrer Kita sofort pudelwohl gefühlt haben. Trotz der hohen Ausgaben profitiert die zehnköpfige Familie vom Umzug nach Dubai. Bei "Bushido & Anna-Maria – alles auf Familie" hatte der ehemalige Aggro-Berlin-Rapper berichtet, eine siebenstellige Summe an Steuern zu sparen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Villa in Dubai

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Anna-Maria bald eine komplette Tour vom Haus posten wird? Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon ganz neugierig. Nee. Ich denke, sie wird den Rest für sich behalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de