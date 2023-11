Mit 22: "Temptation Island V.I.P."-Emma war beim Beauty-Doc!

Sie lässt sich ein wenig aufhübschen! Bei Temptation Island V.I.P. macht Emma Fernlund als Verführerin einen guten Job. Die Blondine schaffte es, mit Umut Tekin (26) eine Bindung aufzubauen und den Vergebenen so um den Finger zu wickeln. Besonders Emmas Natürlichkeit konnte den Lockenkopf bislang überzeugen. Doch damit ist jetzt Schluss: Emma war beim Beauty-Doc – und das mit nur 22 Jahren!

"Ich habe mein Kinn und die Wangenknochen gemacht", erzählt die TV-Bekanntheit stolz in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich hatte das vorher schon von Natur aus und habe das jetzt minimal unterspritzen lassen." Mit dem Ergebnis ist die Beauty mehr als zufrieden: "Es ist super natürlich und ich habe mich total aufgehoben gefühlt." Um dem Alterungsprozess vorzubeugen, habe sie auch an der Stirn nachgeholfen: "Ich habe auch noch Botox in die Stirn machen lassen, das habe ich schon öfter gemacht. Ich bin ja jetzt 22 und ich habe hier schon leicht erhabene Falten."

Auf der Insel der Versuchung scheint sich Emma ein bisschen in Umut verguckt zu haben. In einer aktuellen Folge rastete sie nämlich aus, als der Vergebene mit anderen Verführerinnen geflirtet hatte. Gegenüber Promiflash erklärte sie ihren Gefühlsausbruch so: "Da wir bis zu dem Zeitpunkt eine sehr intensive Verbindung aufgebaut haben, kam mir sein Verhalten schon etwas provokativ vor und ist mir einfach nah gegangen."

Anzeige

RTL / René Lohse Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de