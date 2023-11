Nach schwerer Trennung: JoJo Siwa ist bereit für neue Liebe

JoJo Siwa (20) will sich wieder verlieben. Vor rund einem Jahr bestätigte die Social-Media-Bekanntheit, dass die Beziehung zu ihrer Freundin Avery Cyrus (23) vorbei sei. Die beiden waren nur wenige Monate ein Paar. Doch laut der Blondine stellten sie einfach fest, bessere Freunde als Partner zu sein. Nun ist offenbar genug Zeit vergangen – denn JoJo ist bereit, wieder jemanden kennenzulernen.

Das erzählt sie gegenüber People. Im Rahmen der Sendung "Special Forces" habe sie mit den TV-Stars Nick Viall (43) und Tyler Cameron (30) über Liebe gesprochen. Und der hatte einen guten Rat für sie. "Nick sagte, dass ich in der Liebe ein Idiot sein kann, bis ich 21 bin, also habe ich noch sechs Monate Zeit", schmunzelt JoJo. Ab 21 gilt man in den USA nämlich als volljährig. Zwar genieße die 20-Jährige ihr Single-Leben im Moment, doch ist sie nicht abgeneigt, wieder jemanden kennenzulernen. "Nick und Tyler suchen mir eine Frau!", scherzt sie.

Im Frühjahr gab JoJo ihren Fans allerdings Anlass, über eine neue Liebe zu spekulieren. Auf ihrem TikTok-Kanal veröffentlichte sie ein Video, in dem sie auf die vergangenen Monate zurückblickte. "Sie hat mich in mein Lieblingscafé mitgenommen, um mich aufzuheitern. Ich bin besessen von diesem Mädchen", war da unter anderem zu lesen. Auf einem der Bilder war dann zu sehen, wie sie die Hand von jemandem hält.

Anzeige

TikTok / itsjojosiwa JoJo Siwa und Avery Cyrus via TikTok

Anzeige

Getty Images Nick Viall im März 2023

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de