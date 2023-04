Nach Trennung von Avery: Ist Jojo Siwa etwa wieder verliebt?

Hat Jojo Siwa (19) etwa schon eine neue Freundin? Vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass die TikTokerin und Avery Cyrus (22) sich getrennt haben. Doch bereits zu Beginn des Jahres hat es Gerüchte gegeben, dass der "Dancing Mom"-Star wieder verliebt sei: Paparazzi lichteten sie gemeinsam mit der Influencerin Savannah Demers ab. Jetzt veröffentlicht Jojo einen Clip, der auf ihr neues Liebesglück hindeutet.

"Dinge, die ich euch in den vergangenen Monaten nicht gezeigt habe", ist zu Beginn des Videos auf TikTok zu lesen. Anschließend sind verschiedene Snapchatbilder der 19-Jährigen zu sehen, die sie mit Texten versehen hatte. "Sie hat mich in mein Lieblingscafé mitgenommen, um mich aufzuheitern. Ich bin besessen von diesem Mädchen", schrieb sie zu einem der Fotos. Die letzte Aufnahme deutet dann auf ihr neues Liebesglück hin: Jojo hält die Hand einer anderen Person. Das Bild betitelte sie mit: "Mein Herz ist glücklich."

Wer die vermeintlich neue Frau im Leben der Netz-Bekanntheit ist, verriet Jojo jedoch nicht. Ihre Fans haben jedoch eine Theorie. "Die Leute sagen, es ist Kalani", kommentierte ein User das Video. "Sie und Kalani?", äußerte ein weiterer Bewunderer der 19-Jährigen. Doch so manche ihrer Follower trauen dem Ganzen offenbar nicht. "Ist das ein Aprilscherz. Jojo tu uns so etwas nicht an", meinte ein verwirrter Fan.

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa, TikTokerin

Getty Images Jojo Siwa, Social-Media-Star

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa, Social-Media-Star

