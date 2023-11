"Seeungeheuer": Promi-BB-Frauen schießen gegen Jürgen Milski

Verhärten sich nun etwa die Fronten? Aktuell leben wieder einige Stars im berühmt-berüchtigten Promi Big Brother-Container zusammen. Auch Jürgen Milski (60) gehört zu den diesjährigen Teilnehmern. In den letzten Tagen mischte er die Truppe ordentlich auf. Nach einem Wortgefecht mit Iris Klein (56) geriet der Partysänger heftig mit Paulina Ljubas (26) aneinander. Mit seinem Verhalten scheint er bei den Bewohnerinnen ziemlich negativ aufzufallen. Einige Frauen ziehen jetzt ordentlich über Jürgen her!

Im "Promi Big Brother"-Livestream wettern Paulina und Dilara gegen den 60-Jährigen. "Er sucht sich immer Leute, die sich manipulieren lassen. Die, die ihn anhimmeln, oder vielleicht auch die, die ein bisschen Schiss haben, was zu sagen. Voll lächerlich. Als wäre er irgendwie so ein Seeungeheuer", findet Paulina. "Der ist so ein richtiger Marionettenspieler. Der funktioniert alleine überhaupt nicht, er braucht immer seine zwei, drei Marionetten um sich herum. Er braucht das für sein Ego, das andere ihn anhimmeln", fährt die Influencerin fort. Für sie steht fest: Sie wird Jürgen bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall nominieren.

Auch Dilara hat ein Problem mit Jürgens Art. "Ich finde sein Verhalten scheiße", gibt sie offen kund. Sie glaubt, dass Jürgen sich für etwas Besseres hält. Als Iris später zum Duo dazustößt, hat auch sie etwas über den Ballermann-Star zu sagen "Das sind diese Schlagersänger: Welchen Nutzen habe ich von dir und du von mir", ätzt die Mutter von Daniela Katzenberger (37) gegen ihren Mitstreiter.

©SAT.1/Willi Weber Paulina Ljubas bei "Promi Big Brother" 2023

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, "Promi Big Brother"-Bewohnerin 2023

