Mit Ex bei Promi BB: Jürgen Milski macht Iris Klein Ansage!

Jürgen Milski (59) kann seine Meinung nicht länger für sich behalten! Iris Klein (56) mischt seit gestern den Promi Big Brother-Container auf. Besonders heikel: Auch ihr Ex Peter Klein (56) – mit dem sie sich seit Monaten einen öffentlichen Rosenkrieg liefert – wohnt in der berühmt-berüchtigten TV-WG. Dass die Mutter von Daniela Katzenberger (37) die Anfrage für das Format annahm, obwohl ihr Noch-Ehemann schon als Kandidat bekannt war, stößt vielen Fans bitter auf. Auch Jürgen kann Iris' Entscheidung so gar nicht verstehen – und macht ihr deshalb jetzt eine Ansage!

Im "Promi Big Brother"-Livestream sucht Jürgen das Gespräch mit der Auswanderin – und dabei rupft er ein Hühnchen mit ihr! Dass das Ehe-Aus der Kleins und die Streitigkeiten jetzt wieder im Fokus stehen, findet er furchtbar. "Warum soll das wieder mehr Publicity bekommen, mehr Aufmerksamkeit?", wettert er und betont: "Ich glaube, dass das ein Hecheln um Aufmerksamkeit ist!"

Iris setzt sich aber prompt zur Wehr! "Muss ich jetzt überall absagen, wo er dabei ist?", fragt sie ihren Mitbewohner sichtlich genervt und verdeutlicht: "Das ist doch meine Entscheidung!" Sie wolle bei Promi BB offenbar einen Schlussstrich unter den Streit mit ihrem Ex ziehen. "Jetzt gibt es hier einen Deckel drauf und dann ist Ruhe. Dann reiten wir alle glücklich in den Sonnenuntergang", fasst sie zusammen.

