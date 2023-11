Seltener Anblick: Heidi Klum teilt Bild mit gesamter Familie

Heidi Klum (50) genießt Sofazeit mit ihrer ganzen Familie. Die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin ist stolze Mutter von vier Kindern. Aus der Beziehung zu Flavio Briatore (73) stammt Töchterchen Leni (19), aus der Ehe mit Sänger Seal (60) gehen Henry (18), Johan (17) und Lou (14) hervor. Außer Leni zeigt das Model aber keines der Kinder öffentlich. Dennoch erfreut Heidi ihre Fans hin und wieder mit niedlichen Fotos. Und auch zur Weihnachtszeit teilt sie nun ein seltenes Familienbild.

Bei Instagram postet Heidi ein Bild vom heimischen Familiensofa. Während sie auf der einen Seite mit ihren Mädchen kuschelt, sitzen ihre beiden Söhne vornübergebeugt auf der anderen. Dazwischen grinst Stiefpapa Tom Kaulitz (34) breit in die Kamera. Auf die Gesichter der Sprösslinge müssen die Fans aber dennoch verzichten, denn außer Leni verbergen alles Kids sich. Im Hintergrund ist zu sehen, dass die Klum-Kaulitz-Patchwork-Familie schon richtig in Weihnachtsstimmung ist, denn es glitzert ein riesiger Tannenbaum vor dem Fenster. Heidi kommentiert das seltene Familienfoto schlicht mit "Liebe".

Auch wenn Heidi ihre Kinder nicht zeigt, schließt sie nicht aus, dass sie nicht vielleicht doch mal in die Öffentlichkeit treten – so wie Leni. In einem Q&A erklärte sie ihren Fans, dass zumindest ihre 14-jährige Tochter Lou selbst entscheiden soll, wann es so weit ist: "Wenn sie älter ist und selber möchte."

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Kinder mit Bill und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

Instagram / leniklum Leni und Heidi Klum, September 2022

