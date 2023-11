Allergischer Schock: Georgina Fleur von Notarzt versorgt!

Georgina Fleur (33) geht es nicht gut! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wohnt seit fast zwei Jahren in Dubai und genießt ihr Leben dort in vollen Zügen. Im Netz gibt sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Freizeit, die sie gerne am Wasser, mit Shoppen oder in Restaurants verbringt. Auch am Montag war die Influencerin wieder essen. Doch plötzlich musste Georgina notfallmedizinisch versorgt werden!

In ihrer Instagram-Story erzählt die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin: "Ich bin gerade beim Abendessen und habe einen allergischen Schock. Ich möchte am liebsten meine ganze Haut aufkratzen." Sie habe Pusteln an den Beinen bekommen. Schließlich musste sogar der Notarzt anrücken. "Der hat mir Histamin-Blocker gegeben, weil ich eine Histamin-Allergie und eine Geschmacksverstärker-Allergie habe. Ich habe halt nicht gedacht, dass die in einem superteuren exklusiven Sterne-Restaurant Geschmacksverstärker im Essen drin sind", erklärt Georgina weiter.

Doch nicht nur Georgina, sondern auch ihrer Tochter geht es gerade nicht sonderlich gut. Die Kleine kämpft derzeit mit einer Grippe. "Sie bekommt jetzt eine hausgemachte Hühnersuppe. [...] Dann ist sie morgen hoffentlich wieder gesund", hatte die 33-Jährige zuvor verraten.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im September 2023

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2023

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de