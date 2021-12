Hat Georgina Fleur (31) manchmal Heimweh? Vor rund einem Jahr entschloss sich die Reality-TV-Bekanntheit dazu, ihrer Heimat den Rücken zu kehren – und ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai zu verlagern. Seitdem lässt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Fans fast täglich an ihrem Alltag in der arabischen Metropole teilhaben. Doch vermisst Georgina hin und wieder auch das Leben in Deutschland? Das verriet sie jetzt!

Auf ihrem Instagram-Account gab die Neu-Mama nun im Rahmen einer Fragerunde preis, dass sie nur äußerst selten Sehnsucht nach ihrer Heimat habe. "Manchmal habe ich ein bisschen dieses kalte Weihnachtsfeeling vermisst" gab sie ehrlich zu. "Aber im nächsten Moment habe ich es schnell wieder vergessen", schob sie gleich hinterher. Georgina sei nämlich ein absolutes Sonnenkind – und fühle sich in Dubai sehr wohl.

Ein weiterer Fan wollte von der 31-Jährigen wissen, wie lange sie noch vorhabe, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bleiben. "Na ja, ich wohne hier. Ich habe eine Wohnung und lebe hier", stellte sie klar. Dementsprechend habe Georgina derzeit auch nicht geplant, eines Tages wieder nach Deutschland zurückzukehren.

Instagram / georginafleur.tv Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juli 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Oktober 2021

