"Omas": Zickenkrieg bei den "Are You the One?"-Kandidatinnen

Diese Staffel hat es in sich. Seit rund zwei Wochen gibt es eine neue Ausgabe der beliebten Datingshow Are You The One?. Nach der Special-Edition mit den Realitystars sind nun unbekannte Singles an der Reihe, ihr Perfect Match zu finden. Dazu gehören auch jede Menge Partys und das ein oder andere Saufgelage. Doch nicht alle Kandidaten sind große Fans von dieser Herangehensweise: Bei den Ladys kommt es zum ersten Zickenkrieg!

In der dritten Folge entscheidet sich eine Hälfte fürs Flaschendrehen – es wird fleißig rumgeknutscht und gefeiert. Doch Shelly und Jana ziehen es vor, sich abseits des Trubels auf der Bank zu unterhalten. Kandidatin Maja schießt direkt und erklärt Lina: "Aber ist Oma-Edition, ok? Weil wir haben leider ein paar Omas." Jana und Shelly zeigen sich unbeeindruckt und bleiben dabei, beim Spiel nicht mitzumachen. "Ich kann dieses Getue einfach nicht ab. [...] Ich hasse so etwas", erklärt die Friseurmeisterin im Einzelinterview.

Bei der Matching-Night kommt das Thema wieder auf. Shelly erklärte, dass sie Majas aufgesetzte Art nicht möge, und sie die Worte wohl doch getroffen haben: "Die haben uns halt als Omas abgestempelt und das fand ich ein bisschen uncool, weil wir das auf jeden Fall nicht sind." Maja könne allerdings nicht verstehen, warum sie bei "Are You The One?" nicht einfach feiern und Spaß haben wollen.

RTL / Frank Beer Jana, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Shelly, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Maja, "Are You The One?"-Kandidatin

