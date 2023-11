Regisseurin klärt auf: Gibt es eine "Barbie"-Fortsetzung?

Dürfen sich die Fans auf einen zweiten Teil freuen? Der Film Barbie gilt derzeit als umsatzstärkster Film des Jahres 2023 – über 1,4 Milliarden Dollar wurden an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Viele Fans sehnen sich nach einer Fortsetzung der Abenteuer rund um die beliebten Puppen. Jetzt klärt die Regisseurin Greta Gerwig (40) auf, ob bald ein weiterer "Barbie"-Film folgen wird!

Gegenüber Entertainment Tonight erklärt Greta, dass sie nicht vorhat, in nächster Zeit eine Fortsetzung zu drehen. "Ich meine, im Moment sind wir bei null. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr weiterweiß. Aber ich meine, das Leben ist lang. Man kann nie wissen", erzählt sie im Interview. Fans können also weiterhin hoffen, dass die Geschichte von Barbie und Co. auf der Leinwand weitergehen könnte – wenn auch vorerst nicht in absehbarer Zeit.

Nicht nur Greta kann sich aktuell keinen weiteren Teil vorstellen. Auch Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) ist momentan nicht an einer Fortsetzung interessiert. Vor wenigen Tagen erklärte sie im Interview mit AP Entertainment, dass die Geschichte der Puppen bereits auserzählt sei.

