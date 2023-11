Margot Robbie lässt Träume von "Barbie" Teil zwei platzen!

Die Fans müssen auf einen zweiten Teil von Barbie verzichten! Margot Robbie (33) überzeugte alle in ihrer Rolle in einem der erfolgreichsten Filme des Jahres 2023. Millionen von Menschen bewunderten den Hollywood-Star an der Seite von Ryan Gosling (43) weltweit auf den Leinwänden. Die Zuschauer hoffen seither auf eine Fortsetzung des Kassenschlagers: Margot plaudert jetzt Details zu einem "Barbie"-Nachfolger aus!

Gegenüber AP Entertainment verrät die Schauspielerin: "Ich glaube, wir haben alles in diesen einen Film gesteckt. Wir haben es nicht so aufgebaut, dass es eine Trilogie wird." Die Regisseurin Greta Gerwig (40) habe die Geschichte bereits auserzählt. Margot fügt hinzu: "Es war so, dass Greta alles in diesen Film gesteckt hat. Ich kann mir also nicht vorstellen, was als nächstes kommen würde."

Aber auch eine positive Erkenntnis gewinnt die US-Amerikanerin aus ihrer Rolle. "Ich würde sagen, die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass Originalfilme immer noch große Erfolge an den Kinokassen erzielen können. Es muss nicht unbedingt eine Fortsetzung, ein Prequel oder ein Remake sein", merkt sie an.

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie im Juli 2023 in London

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Margot Robbie in "Barbie"

Getty Images Margot Robbie bei den Golden Globe Awards 2023

